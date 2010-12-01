Янукович: Україна не бачить альтернатив демократичному розвитку

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює, що Україна не бачить альтернатив демократичному шляху розвитку і неухильно дотримується демократичних принципів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на пленарному засіданні саміту ОБСЄ, який відкрився сьогодні в столиці Казахстану Астані.

«Україна не бачить альтернатив демократичному шляху розвитку і неухильно дотримується демократичних принципів», - зазначив глава держави.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що ОБСЄ є співтовариством держав, у рамках якого реалізуються стандарти забезпечення основоположних прав і свобод людини, утвердження верховенства права, підтримка демократичних інститутів, зміцнення громадянського суспільства.