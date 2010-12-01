Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що добровільно не піде у відставку із посади голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Про це голова Держкомпідприємництва написав у своєму веб-блозі.

«Добровільно у відставку я не піду. Потрібно закінчити дерегуляцію. Ми багато що в цьому напрямку вже зрушили з місця, тепер потрібно довести дерегуляцію до кінця. Після цього – можливо», - зазначив він.

При цьому він додав, що «якщо Президент вирішить відправити мене у відставку - це його право. Народ його обрав і дав повноваження. Рішення Президента я не коментую».

Як повідомлялося, сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на джерела написали, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив М.БРОДСЬКОГО з посади голови Держкомпідприємництва.