Депутати пішли грітися

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, настанок депутати прийняли в першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про рекламу» (щодо визначення часу закінчення переривання телевізійної програми).

За проголосували 309 із 418 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується передбачити у чинному законі норму, згідно з якою "у разі переривання трансляції телевізійної програми для показу реклами, вказується час завершення переривання трансляції телевізійної програми для показу реклами".

Разом з тим ВР не підтримала у першому читанні проект закону «Про визначення засад тарифно-цінової політики на житлово-комунальні послуги та природний газ для побутових потреб населення в 2010-2011 роках».

За дане рішення проголосували лише 129 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законопроектом передбачалося визначити основні засади тарифно-цінової політики на житлово-комунальні послуги та природний газ для побутових потреб населення у 2010 та 2011 роках. Зокрема, визначалося, що при встановлені цін і тарифів на ці послуги їх рівень не повинен перевищувати рівня визначеного станом на 31 липня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати скаржилися, що у сесійній залі холодно, і проголосували за роботу без перерви.