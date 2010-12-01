Міжнародна конференція «Що таке свобода слова?»

У четвер, 2 грудня, о 19.00 у Жовтневому палаці (вул. Інститутська, 1) відбудеться міжнародна конференція на тему: «Що таке свобода слова?».

Організатор заходу: Фонд «Ефективне управління»

У публічних дебатах візьмуть участь представники експертного співтовариства, міжнародних організацій, органів центральної і місцевої влади, політики і бізнесу, освітнього середовища.

Спікери: Джо Локхарт, прес-секретар Білла Клінтона в 1993-2001 рр. (США), Цесар Гаварья Трахильо, президент Колумбії в 1990-1994гг. (Колумбія), Масиш Сташинські, журналіст, екс-редактор газети «Wyborcza» (Польща), Володимир Познер, журналіст і телеведучий (Росія), Енн Кехилл, віце-президент Асоціації міжнародної преси (Бельгія), Анар Мамедханов, колишній депутат азербайджанського парламенту, екс-глава медіа-холдингу Day.az (Азербайджан).

Модератор конференції – Високоповажна Кім Кемпбелл, голова міжнародної консультативної ради Фонду «Ефективне управління», прем`єр-міністр Канади в 1993 р. (Канада)

Усіх, хто хоче відвідати конференцію, просимо реєструватися на сайті www.debaty.org або по телефону (044) 501-41-08