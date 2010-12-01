Президент Таджикистану запросив Януковича в гості
15:20, 01 грудня 2010Політика
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У відповідь отримав запрошення до України
Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН запросив главу Української держави Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати Таджикистан із візитом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч глав держав відбулась сьогодні в Астані.
На початку розмови В.ЯНУКОВИЧ ще раз підтвердив запрошення своєму таджикистанському колезі відвідати Україну з візитом, зазначивши, що сьогодні є багато актуальних питань розвитку взаємин України з Таджикистаном.
Зі свого боку, Президент Таджикистану зауважив, що відносини країн “розвиваються по висхідній”. “Ми зацікавлені у їх подальшому поглибленні”, – сказав він.
Е.РАХМОН також запросив В.ЯНУКОВИЧА відвідати Таджикистан.
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