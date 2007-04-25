Президент переніс дату позачергових виборів (оновлена)

Президент переніс дату позачергових виборів на 24 червня. Про це він заявив у своєму телевізійному зверненні.

Звертаючись до українського народу Президент Віктор Ющенко, зокрема сказав:

"Шановний український народе!

Дорогі співвітчизники!

2 квітня 2007 року я підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 5 скликання. Як уже я пояснював, причина мого рішення є проста і ясна – коаліція більшості була сформована в парламенті України в неконституційний спосіб. На базі політичної корупції було допущено маніпулювання депутатськими мандатами, а значить було допущено маніпулювання вашими голосами, вашим вибором. Це по суті ревізія політичних результатів виборів. Це є грубе порушення основних засад Конституції України. Цілеспрямовано парламентсько-урядова коаліція формувала конституційну більшість, щоб зробити своє правління неконтрольованим. Це стало реальною загрозою національному суверенітету і по суті конституційному ладу в Україні.

Ще 11 липня 2006 року був порушений порядок формування коаліції, до якої увійшли так звані позафракційні депутати, але всіма учасниками політичного процесу тоді, в тому числі і мною, Президентом України, вважалося, що це епізод. Вважалося, що треба перейти цей епізод, бо країні після двох виборів потрібна була політична стабільність. Вже в березні поточного 2007 року така практика переходу депутатів з опозиції в більшість стала масовою. Це привело до масових порушень Конституції. По суті над вами, над вашим вибором, наш вашою свободою, над нашою країною, її суверенітетом і єдністю нависла реальна загроза. Як Гарант Основного закону України і додержання ваших прав, ваших свобод, я зупинив цю навалу, я був змушений втрутитися в ситуацію, що склалася в українському парламенті і призупинити його повноваження.

Я виконав свій обов’язок як Президент України. Я захистив національну Конституцію, власне кажучи, я виконав свою присягу перед вами.

Тому сьогодні з усією твердістю я хочу заявити: позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться. Це єдиний спосіб прищепити українському політику відчуття відповідальності перед кожним із вас, бо ви є влада, бо ви є реальна сила. Ви є головний господар країни, ви формуєте джерело влади і ви формуєте власне кажучи саму українську владу.

Моя позиція є непорушною. Я твердо стою на тому, що вибори мають бути належно організовані і належно підготовлені. Хочу заявити, що я взяв до уваги заяву ЦВК, яка була зроблена два дні тому про відсутність кворуму в ЦВК, що створює серйозні труднощі і по суті унеможливлює проведення виборів 27 травня 2007 р. до Верховної Ради України.

На перешкоди, які унеможливлюють дотримання цього строку вказує ухвала вищого адміністративного суду України, яка була прийнята вчора.

Я довів до прем`єр-міністра України свою різку стурбованість фактичною відмовою Кабінету Міністрів забезпечити фінансування вашого волевиявлення. Це дія, що межує з порушенням кримінального закону.

Тим часом минув уже місяць як у Верховній Раді України переформатовано коаліцію всупереч Конституції. Відтепер Президент України повною мірою може реалізувати своє право розпустити парламент на підставі ст. 90 Конституції України.

Я переконаний у юридичній правоті і політичній необхідності такого рішення. Переконаний, що це рішення розуміє українське суспільство, розуміють відповідальні українські політики, розуміє народ. Отже, вибори будуть. Ми проведемо їх спокійно, чесно і демократично як належить європейській країни.

З метою належного проведення виборів, задля демократичного політичного рішення проблем у житті країни і керуючись ст. 5 Конституції України, я підписую Указ про призначення позачергових виборів Верховної Ради України на 24 червня 2007 року.

Мій крок відображає зважене ставлення до розвитку ситуації і конструктивну політичну волю. Україні потрібні зміни. Ви, український народ, заслуговуєте кращої долі і кращої політики. Для цього я повен усієї належної і рішучої волі. Дякую за увагу”.