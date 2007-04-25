13 претендентів на посаду судді Євросуду з прав людини від України (список)

До участі у конкурсі з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини від України, який відбудеться завтра, 26 квітня, допущено 13 претендентів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як повідомив голова Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, термін подачі заявок на участь у конкурсі завершився 23 квітня. За підсумками кваліфікаційного відбору, участь у конкурсі візьмуть наступні претенденти:

БУЩЕНКО Аркадій Петрович, адвокат Харківської правозахисної групи;

ВОЙТЮК Ірина Анатоліївна, ректор Академії суддів України;

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович, народний депутат України;

ДОДІНА Євгенія Євгенівна, доцент Одеської національної юридичної академії;

ЄВТУШЕНКО Олена Іванівна, суддя Апеляційного суду м.Києва;

КУТАХ Дмитро Олександрович, адвокат, керуючий партнер „РГС – Російська адвокатська група”;

МАРМАЗОВ Василь Євгенович, заступник міністра внутрішніх справ України;

МЕРЕЖКО Олександр Олександрович, професор, завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін Університету економіки і права „КРОК” (м.Київ);

ПЕТРОВА Наталя Іванівна, заступник керівника проекту Агентства Міжнародного Розвитку США „Україна: верховенство права”;

ТОЧИЛОВСЬКИЙ Володимир Миколайович, судовий обвинувач Міжнародного Трибуналу ООН;

ТУЛЯКОВ В‘ячеслав Олексійович, проректор з міжнародних зв‘язків Одеської національної юридичної академії;

ШЕВЧУК Станіслав Володимирович, професор кафедри публічного права юридичного факультету Міжнародного Соломонового Університету (м. Київ);

ЮДКІВСЬКА Анна Юріївна, юрист Європейського суду з прав людини.

За підсумками конкурсу буде відібрано трьох претендентів, які будуть направлені на співбесіду до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Після таємного голосування в ПАРЄ один з трьох кандидатів посяде вакантну посаду судді Європейського суду з прав людини від України.

Обрання судді відбувається у зв’язку із закінченням терміну перебування на цій посаді судді Європейського суду від України.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що для підвищення представницького рівня конкурсної Комісії її склад доповнено ще одним членом - заступником глави Секретаріату Президента України Олександром ЧАЛИМ.

* * * Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини створена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року "Про відбір кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини".

До складу комісії входять міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (голова Комісії), заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА (заступник голови Комісії), заступник Міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА (за згодою), заступник голови Конституційного Суду України Сюзанна СТАНІК (за згодою), суддя Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Василь ФІЛАТОВ (за згодою), голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, керівник Постійної делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Віталій ШИБКО (за згодою), голова підкомітету з питань прав людини Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Геннадій УДОВЕНКО (за згодою), керівник департаменту з питань виконання покарань міжнародної правозахисної організації «Міжнародна ліга захисту прав громадян» Олександр ПТАШИНСЬКИЙ (за згодою), начальник інформаційно-аналітичного відділу Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини міністерства юстиції України Ірина КУШНІР (секретар комісії).