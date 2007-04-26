Чорновіл побачив зв`язок між указом Президента і Чорнобилем

Народний депутат V скликання Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) закликає коаліцію підтримати ідею про початок процедури імпічменту Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради, наголосивши, що офіційного рішення з цього приводу у фракції Партії регіонів ще не приймалось.

Т.ЧОРНОВІЛ закликав зупинити переговори з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, оскільки «сьогодні зрозуміло, що продовження переговорів далі з Президентом України не має будь-якого значення».

За його словами, сьогодні на засіданні фракції Партії регіонів більшістю депутатів фракції рекомендувалося припинити переговори з В.ЮЩЕНКОМ до того часу, «поки він не повернеться у конституційне поле».

Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що також на засіданні рекомендувалось згідно із Конституцією України розпочати процедуру імпічменту Президента «як людини, яка здійснила кримінальні злочини, не виконує Конституції України і штовхає Українську державу до безладдя, до хаосу і до беззаконня».

На його думку, для початку процедури імпічменту є «абсолютно всі достатні підстави».

Він зазначив, що 226-ма голосами депутатів має бути створена слідча комісія ВР, призначено спеціального слідчого і спеціального прокурора, які встановлять, чи здійснював Президент України «кримінальні дії».

Як вважає Т.ЧОРНОВІЛ, Президент В.ЮЩЕНКО видав «32 незаконних укази тільки за останній період, відмовляється виконувати рішення судів і вчиняє дії по покриванню злочинних дій «любих друзів», тобто безпосереднього оточення, своїх підлеглих».

За його словами, указ Президента, який вийшов у річницю Чорнобиля, є свідченням того, що в Україні відбувається «духовний правовий Чорнобиль».

Т.ЧОРНОВІЛ закликав народ України, як і під час аварії на ЧАЕС, «якнайшвидше об’єднатися і виходити на подолання наслідків такої правової катастрофи».

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 року.