Регіонали святкують успішне складення «чергового тесту на демократичність»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розглядає підприємництво як невід`ємний атрибут сучасного конкурентного ринкового господарства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

"Партія регіонів вітає ухвалення Податкового кодексу, підтримує зусилля Президента і уряду України, спрямовані на оздоровлення бюджетно-фінансової системи, побудову ефективної і конкурентоспроможної національної економіки. Зроблено перший і рішучий крок у реформуванні системи оподаткування, на шляху до високих стандартів цивілізованої європейської ринкової економіки. Як свідчить світовий досвід, проведення таких кардинальних реформ практично завжди пов`язане з появою додаткових політичних і соціально-економічних ризиків, тому вимагає особливо ретельної попередньої експертної підготовки, залучення широкої громадськості, усіх зацікавлених сторін для обговорення найбільш дискусійних питань, запобігання потенційно конфліктних ситуацій", - зазначається у заяві.

У Партії регіонів відзначили, що підтримують принципову позицію Президента України з оперативного врегулювання спірних і неоднозначних норм Податкового кодексу, скасуванні деяких, що суперечать Основному Закону України, положень.

"Скориставшись правом вето, Президент виступив істинним гарантом конституційних прав і свобод громадян, підтвердив високий статус України як правової демократичної держави. Президент України розглядає підприємництво як невід`ємний атрибут сучасного конкурентного ринкового господарства, як ефективний спосіб організації виробництва, здатний наповнити бюджет, відновити економіку, піднести рівень життєвих стандартів. Застосувавши право вето, він довів, що для нього немає відмінностей між представниками малого, середнього чи великого бізнесу. Головний критерій, який визначає його рішення, – Людина, його права і свободи, зокрема проголошене в Конституції право на працю, гідний життєвий рівень", - наголошується у заяві.

У Партії регіонів переконані, що українська влада успішно пройшла черговий тест на демократичність. Вперше в історії незалежної України була реалізована європейська практика консенсусної демократії, коли спірні і гостро конфліктні питання були повністю розв’язані у рамках цивілізованого, рівноправного діалогу із взаємної повагою.

Всупереч провокаційним діям і заявам опозиції влада створила всі необхідні умови для повноцінного забезпечення конституційного права громадян на мирні збори, вільне висловлення своїх поглядів і переконань, виявилася готова до відкритого і змістовного спілкування з протестуючими підприємцями, забезпечила проведення різнорівневих консультацій, оперативне ухвалення необхідних рішень.

У свою чергу, минулі події стали успішним іспитом і для українського громадянського суспільства, переконливо продемонстрували його зрілість і незалежність, здатність до ефективної самоорганізації без будь-якого партійного патронату і нав`язливої допомоги політичних самопроголошених «поводирів».

«У зв`язку з цим вражає цинізм деяких опозиційних політиків, які ураз «злетілися» на Майдан і, розштовхуючи один одного ліктями, навперебій почали пропонувати мітингуючим свої політичні «послуги», настирливо намагалися «очолити» протестний рух, додати йому радикального політичного забарвлення, використати протестний потенціал підприємців у своїх вузько партійних корисливих цілях. Вірні своїм «принципам», вже сьогодні ці політики накреслили наступні «цілі» своєї деструктивної діяльності, розпочинають масштабну дискредитацію пенсійної, житлової реформ, самої суті перетворень, що проводяться в країні, маніпулюють громадською свідомістю, вдаються до відвертої брехні і провокацій.

Висловлюємо переконання, що вже у недалекому майбутньому час все розставить на свої місця. Здоровий глузд і економічна доцільність переможуть політичні амбіції та емоції. Викриті у брехні політики-пройдисвіти остаточно втратять довіру народу, незважаючи на всі свої зусилля, не зможуть перешкодити національному прогресу, європейським перспективам України. Реформована система оподаткування стане потужним стимулом для детінізації національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Підвищення прибуткової частини бюджету сприятиме безумовному підвищенню соціальних стандартів, якості життя громадян України", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада 2010 р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який фактично скасовував спрощену систему оподаткування і посилював контролюючі функції податківців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти набуття чинності Податковим кодексом.

30 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Податковий кодекс. Зокрема, він запропонував зберегти існуючу систему оподаткування малого бізнесу.

2 грудня парламент прийняв у новій редакції Податковий кодекс з урахуванням пропозицій глави держави.

Вночі 3 грудня комунальні служби під охороною міліції демонтували наметове містечко на Майдані Незалежності в Києві.

Разом з тим генеральний координатор акції протесту Олександр ДАНИЛЮК заявив, що учасників протесту підприємців не влаштовують зміни до кодексу, тому акція протесту в Києві не припиниться. За його словами, головні вимоги протестуючих залишаються незмінними: повне вето Податкового кодексу, відставка всього складу уряду, перевибори Верховної Ради в березні 2011 року відповідно до Конституції 1996 року.