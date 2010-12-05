На Харківщині борг підприємств із зарплати зріс до 135 млн.

У листопаді борг підприємств Харківської області із зарплати зріс більш ніж на 6 млн. грн. і становить 135 млн. грн., борг зі сплати внесків до Пенсійного фонду збільшився на майже 7 млн. грн. – до 265 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника голови Харківської ОДА Ігоря ШУРМУ.

Заступник губернатора зазначив, що зростання боргів із зарплати і внесків до Пенсійного фонду відбулося у Борівському, Вовчанському, Валківському районах, містах Харків і Куп’янськ. Він акцентував, що основною причиною зростання боргів є несплата державними та комунальними підприємствами поточних платежів.

За словами І.ШУРМИ, на долю 5 підприємств припадає 54% загальної суми боргу з виплати заробітної плати та 43% боргів по внесках до Пенсійного фонду.

Серед найбільших боржників він назвав ДП «Завод ім. Малишева» (борги з зарплати 13 млн. грн., до Пенсійного фонду - 16 млн. грн.); Харківський приладобудівний завод ім. Шевченка (зарплата – 23 млн. грн., ПФ – майже 11 млн. грн.); Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (зарплата –17 млн. грн., ПФ - 51 млн. грн.); ДП «Харківський електромеханічний завод» (зарплата - 5,7 млн. грн., ПФ – 5,8 млн. грн.); КП «Міськелектротранс» (зарплата – 17,7 млн. грн., ПФ – 30,1 млн. грн.).

Прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН учора на прес-конференції наголосив, що органи прокуратури посилили нагляд за підприємствами-боржниками. Так, за його словами, на Харківщині за 11 місяців порушено 82 кримінальні справи, з яких 69 вже направлені до суду. Притягнуто до відповідальності 532 посадові особи, відшкодовано понад 94 млн. грн.

Прокурор області зазначив, що його не влаштовує ситуація з виплатою боргів по зарплаті й внесків до ПФ, і запропонував публічно порушити кримінальну справу проти керівника підприємства-боржника.

Тим часом губернатор області Михайло ДОБКІН дав доручення керівникам районів області та міст обласного значення скласти реєстр підприємств, які платять зарплату у розмірі нижче мінімального рівня.

«З кожним керівником підприємства ми будемо розбиратися публічно. Зараз в області триває боротьба з виплатою зарплати «у конвертах». Від цього залежить розмір надходжень до місцевих бюджетів, і, відповідно, - можливість фінансувати все те, про що просять люди», - сказав М.ДОБКІН.

Як йшлося під час обласної селекторної наради, зарплату нижче мінімального рівня отримують понад 30% працівників у 8 районах області.