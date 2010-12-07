Генпрокуратура вже не вважає вбивство Гонгадзе замовним?

Генеральна прокуратура України відмовила адвокату Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентині ТЕЛИЧЕНКО в ознайомленні з матеріалами кримінальної справи за обвинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА

Про це В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН, додавши, що журналісту Олексію ПОДОЛЬСЬКОМУ, який проходить у справі як потерпілий, також відмовлено у цій процедурі.

За словами адвоката, вчора вона отримала від слідчого Генпрокуратури листа, в якому зазначається, що потерпіла сторона може з ранку середи почати ознайомлюватися із матеріалами справи. Водночас під час сьогоднішньої розмови зі слідчим вона дізналася, що позбавлена такого права, оскільки обвинувачений вже почав цю процедуру.

"На моє прохання дозволити знайомитися з матеріалами паралельно з ПУКАЧЕМ мені також було відмовлено", - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО, додавши, що ст.217 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено перед ознайомленням обвинуваченого зі справою виконання цієї процедури потерпілою стороною.

"Я так розумію, - зазначила адвокат, - що після того як обвинувачений ПУКАЧ ознайомиться із справою, її передадуть до суду. Таке брутальне порушення Кримінально-процесуального кодексу я спостерігаю вперше", - наголосила В.ТЕЛИЧЕНКО.

При цьому адвокат висловила переконання, що слідчі вчиняють так для того, щоб унеможливити появу з боку захисту чималої кількості запитань щодо повноти і об’єктивності слідства, оскільки ще у вересні, коли вона була допущена до ознайомлення зі справою, встигла виявити чимало невідповідностей і порушень.

Крім того, такий крок з боку Генпрокуратури В.ТЕЛИЧЕНКО пояснює тим, що найближчим часом спливає 17-місячний термін тримання О.ПУКАЧА під вартою, і його треба буде відпускати.

Разом із тим В.ТЕЛИЧЕНКО повідомила, що у приватній розмові слідчий сказав, що за останні два місяці після поновлення розслідування слідство ще раз допитало обвинуваченого.

"Нічого нового він не сказав і своїх свідчень не міняв", - зазначила вона.

Також В.ТЕЛИЧЕНКО поінформувала, що Генпрокуратура змінила О.ПУКАЧУ “формулу обвинувачення”, виключивши пункт статті "вбивство на замовлення", залишивши "вбивство за попередньою змовою з групою осіб".

Крім того, адвокат заявила, що за її інформацією, із 133-х томів справи залишилося 116, решту вилучено для нібито подальшого розслідування. За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, їй невідомо, які саме томи вилучено і про що в них йдеться.

Підсумовуючи сказане, В.ТЕЛИЧЕНКО сказала: "Із заміною слідчого ми отримали такий шквал порушень, які я навіть не могла передбачити. Все це створює єдину недовіру до слідства, і те, що ми на попередні слухання виходимо з надзвичайно "сирою" справою".

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 грудня, прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство журналіста Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських та журналістських обов`язків.

30 листопада 2010 року кримінальна справа за обвинуваченням О.ПУКАЧА у частині доведеного обвинувачення, виділена для направлення до суду. Разом з нею до суду будуть направлені матеріали щодо колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка про відмову в порушенні проти нього кримінальної справи як померлого.

При цьому Генеральною прокуратурою продовжується досудове слідство для встановлення усіх осіб, які мали стосунок до вчинення вказаних злочинів та доведення їх вини.

Після цього кримінальна справа буде направлена до суду.