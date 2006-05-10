Президентом Італії став 80-річний Наполітано
15:50, 10 травня 2006Політика
466
Такий результат четвертого туру голосування в парламенті
Президентом Італії став Джорджо НАПОЛІТАНО.
Як повідомляє РІА «Новости», на пост глави держави він був обраний в результаті четвертого туру голосування в парламенті Італії.
Джорджо НАПОЛІТАНО став 11-м Президентом Італійської Республіки. За нього проголосувало 543 виборці.
Романо ПРОДІ, в бутність прем`єр-міністром, призначив Дж.НАПОЛІТАНО, який одержав юридичну освіту, керувати Міністерством внутрішніх справ.
Після падіння уряду Р.ПРОДІ Дж.НАПОЛІТАНО знову став депутатом Європарламенту, а в 2005 році за заслуги перед батьківщиною йому було присвоєно звання довічного сенатора.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter