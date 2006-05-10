Президентом Італії став 80-річний Наполітано

Президентом Італії став Джорджо НАПОЛІТАНО.

Як повідомляє РІА «Новости», на пост глави держави він був обраний в результаті четвертого туру голосування в парламенті Італії.

Джорджо НАПОЛІТАНО став 11-м Президентом Італійської Республіки. За нього проголосувало 543 виборці.

Романо ПРОДІ, в бутність прем`єр-міністром, призначив Дж.НАПОЛІТАНО, який одержав юридичну освіту, керувати Міністерством внутрішніх справ.

Після падіння уряду Р.ПРОДІ Дж.НАПОЛІТАНО знову став депутатом Європарламенту, а в 2005 році за заслуги перед батьківщиною йому було присвоєно звання довічного сенатора.