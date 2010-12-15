Янукович відмовився відвідати музей радянської окупації в Ризі

У ході підготовки візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Латвійської Республіки українська сторона відмовилася від відвідування главою держави музею радянської окупації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у латвійських дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, у зв’язку з цим програма офіційного візиту була скорочена до одного дня, хоча планувалася, як дводенна.

Водночас, зазначений музей відвідав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Незважаючи на одноденне перебування Президента України у Ризі, програма візиту була виконана у повному обсязі», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою програмою візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Латвійської Республіки планувався як дводенний – 15-16 грудня – та мав статус державного.