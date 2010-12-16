Регіонали пішли з ВР, БЮТ погрожує скандалом, якщо пресу виводитимуть

Народні депутати з фракції Партії регіонів залишили сесійну залу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, залишаючи залу, народний депутат від ПР Геннадій САМОФАЛОВ сказав: «Всім дуже дякую, до побачення».

Після того як «регіонали» пішли, перший заступник лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН прокричав у сесійній залі: «Якщо журналістів виведуть із зали, я підніму скандал». Він додав, що «там стоять 60 «регіоналів» і хочуть влаштувати тут бєспрєдєл».

У сесійній залі на даний час залишаються депутати лише з фракції "БЮТ-Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, півгодини тому охорона Верховної Ради закликала представників ЗМІ залишити сесійну залу парламенту, але журналісти відмовилися це робити.

Звертаючись до співробітника комендатури ВР, народний депутат із фракції "БЮТ-Батьківщина" Євген СУСЛОВ сказав, що у фракції «є інформація про те, що буде фізичне втручання з тим, щоб винести народних депутатів із сесійної зали».