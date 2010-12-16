До Верховної Ради прибула ще одна бригада лікарів "швидкої допомоги"
Кому допомагають - у темряві не видно
У Верховну Раду прибула ще одна бригада лікарів “швидкої допомоги”.
Як передає кореспондент УНІАН, лікарі оглядають народних депутатів, але освітлення у сесійній залі досить тьмяне і важко розгледіти, кого саме з депутатів оглядають.
Журналістам повідомили, що народному депутату від “БЮТ-Батьківщина” Юрію ГНАТКЕВИЧУ, який почуває себе дуже погано, виміряли тиск, який становить 280 на 100.
За словами очевидців, лікарі навіть бояться його транспортувати до лікарні.
Як повідомляв УНІАН, півгодини тому у парламенті сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.
Депутати від ПР увірвалися в президію, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.