Уряд розгляне ситуацію на внутрішньому ринку нафти. Засідання Кабміну

Завтра Кабінет Міністрів України на своєму засіданні розгляне ситуацію на внутрішньому ринку нафти і нафтопродуктів.

Згідно з порядком денним засідання Кабміну, розміщеним на урядовому порталі, з відповідною інформацією виступить міністр економіки Арсеній ЯЦЕНЮК.

На засіданні планується також розглянути питання реалізації нафти і газового конденсату власного видобутку на аукціонах.

Кабмін планує також заслухати інформацію міністра палива і енергетики Івана ПЛАЧКОВА про стан розрахунків і погашення заборгованості за спожиті енергоресурси і комунальні послуги.

Уряд розгляне також можливість реалізації спільно зі Світовим банком програми «Контроль за туберкульозом і ВІЧ/СНІДом в Україні».

Крім того, уряд розгляне питання запровадження системи управління якістю ISO 9001–2001 в органах виконавчої влади, а також питання приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур.

На засіданні планується затвердити державну програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 рр., програму розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей і їх адаптації до 2010 р., а також положення про Державний реєстр географічних назв. Кабмін планує також затвердити заходи щодо підготовки до участі в другому етапі тендеру на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року в Україні і Польщі.

Крім того, уряд розгляне можливість підписання угоди з урядом США про надання технічної допомоги службі прем`єр-міністра України в особі радника з економічної політики.

Всього на своєму завтрашньому засіданні уряд планує розглянути 63 питання.