Журналіст у костюмі зайця бере коментарі у нардепів - бо ВР, каже, цирк
Вінтоніва намагалися вивести
Співробітники прес-служби Верховної Ради спробували вивести з будівлі парламенту журналіста 1+1, який прийшов у костюмі зайця.
Як повідомляє кореспондент "Української правди",журналіст програми "Сніданок з 1+1" Роман Вінтонів створив справжній ажіотаж у парламенті, коли прийшов на зйомку у плюшевому костюмі новорічного зайця.
Журналіст відзначив, що вирішив так одягтися у зв’язку з останніми бійками у ВР.
"Якщо ВР перетворюється на цирк, то це треба офіційно визнати і вдягатися відповідним чином", - сказав журналіст
Заступник керівника прес-служби Ірина Кармелюк спробувала вивести журналіста, але за нього заступилися колеги.
Кармелюк наполягала, що зовнішній вигляд Вінтоніва не відповідає правилам.
Однак в парламенті відсутній дрес-код для відвідувачів, про що і нагадали журналісти.
У підсумку Вінтонів продовжив роботу у кулуарній частині, беручи у депутатів коментарі.
Деякі з народних обранців відмовились давати коментар зайцю. Зокрема лідер регіоналів Олександр Єфремов проігнорував його запрошення до інтерв’ю, зазначивши, що поспішає на зустріч.
Натомість регіоналка Юлія Льовочкіна охоче фотографувалася з журналістом у костюмі зайця