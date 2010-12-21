Журналіст у костюмі зайця бере коментарі у нардепів - бо ВР, каже, цирк

Співробітники прес-служби Верховної Ради спробували вивести з будівлі парламенту журналіста 1+1, який прийшов у костюмі зайця.

Як повідомляє кореспондент "Української правди",журналіст програми "Сніданок з 1+1" Роман Вінтонів створив справжній ажіотаж у парламенті, коли прийшов на зйомку у плюшевому костюмі новорічного зайця.

Журналіст відзначив, що вирішив так одягтися у зв’язку з останніми бійками у ВР.

"Якщо ВР перетворюється на цирк, то це треба офіційно визнати і вдягатися відповідним чином", - сказав журналіст

Заступник керівника прес-служби Ірина Кармелюк спробувала вивести журналіста, але за нього заступилися колеги.

Кармелюк наполягала, що зовнішній вигляд Вінтоніва не відповідає правилам.

Однак в парламенті відсутній дрес-код для відвідувачів, про що і нагадали журналісти.

У підсумку Вінтонів продовжив роботу у кулуарній частині, беручи у депутатів коментарі.

Деякі з народних обранців відмовились давати коментар зайцю. Зокрема лідер регіоналів Олександр Єфремов проігнорував його запрошення до інтерв’ю, зазначивши, що поспішає на зустріч.

Натомість регіоналка Юлія Льовочкіна охоче фотографувалася з журналістом у костюмі зайця