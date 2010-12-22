Пшонка відправив у ВР свого заступника: опозиція обурена

У Верховній Раді України з інформацією щодо оцінки останніх конфліктних подій у парламенті виступає заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, коли голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив його виступ, у залі з боку опозиції почулися вигуки: «Де генеральний прокурор?».

У відповідь голова ВР зазначив, що «відповідно до рішення парламенту з інформацією мала виступити генеральна прокуратура”, тобто не передбачався конкретно виступ генпрокурора Віктора ПШОНКИ.

На незадоволені вигуки депутатів із фракції «БЮТ-Батьківщина» В.ЛИТВИН відповів: «Треба було прийти в сесійну залу і відстоювати свою точку зору».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох депутатів з фракції “БЮТ-Батьківщина” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).