Тимошенко зрозуміла, що тепер її тягатимуть на допити щодня

Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що у Генеральній прокуратурі вирішили допитувати її щодня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення допиту у Слідчому управлінні Генпрокуратури України.

«Сьогодні у Генеральній прокуратурі вирішили, що допитувати мене потрібно кожного дня, і кожного дня викликати у Генеральну прокуратуру для того, щоб я не мала можливості виїхати в регіони до людей, щоб я не мала можливості спілкуватися з ними. І, власне, розуміти, в якому стані вони зараз живуть і допомагати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зауваживши, що для неї це все є очевидним, «коли повністю завалена економічна політика, коли повністю завалена соціальна політика, провалені всі реформи, які реально в Україні не проводяться, коли корупція набирає просто жахливих обсягів...».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, за таких обставин чинній владі треба прибрати будь-яку конкуренцію через прокуратуру.

«Для цього у них все підготовлено повністю», - сказала вона, нагадавши, що Генеральну прокуратуру очолює «найближчий родич Президента», а найближчий родич генпрокурора – рідний брат - є одним з керівників Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, який розглядатиме її справу.

«Власне, у них все є для того, щоб політичні репресії здійснювати бездоганно», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши при цьому, що «у них всі ці плани не вийдуть, тому що внаслідок повного провалу їх роботи сьогодні їх діяльністю незадоволена кожна людина».

Торкаючись безпосередньо теми сьогоднішнього допиту, вона повідомила, що цього разу практично ніяких слідчих дій з нею не проводилося.

У той же час лідер «Батьківщини» зауважила, що «Генпрокуратура ще збільшила слідчу групу, у них там вже десятки людей розслідують цю надуману за своїми обставинами справу про те, що я людям у кризу сплатила пенсії”.

“Сьогодні вони також змінили підписку про невиїзд, розширивши кількість адрес, за якими я можу перебувати, продовжуючи обмежувати моє право пересування по країні», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила переконання, що всі ці дії є абсурдом і не мають нічого спільного з правосуддям.

За її словами, сьогодні їй вже вручили повістку на допит, який має відбутися післязавтра, вчора вона також була у слідчого.

Як повідомлялося, 20 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра, «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».