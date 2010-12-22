У ПР позитивно оцінюють, що ГПУ дає оцінку «всім фактам безчинств у ВР»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає позитивним той факт, що Генеральна прокуратура України дає оцінку всім останнім подіям у Верховній Раді, а не виокремлює якийсь окремий епізод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, інформація заступника генерального прокурора Євгена БЛАЖІВСЬКОГО була досить чіткою та в повній мірі відповідала чинному законодавству.

За його словами, цілком зрозуміло, що представник ГПУ не міг розповісти усі подробиці розслідування кримінальних справ за фактами інцидентів у Верховній Раді, оскільки не завжди має на це право.

«Давати оцінку інформації – погана чи хороша – це не той випадок, але стало зрозуміло, яким чином прокуратура буде діяти надалі», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, протягом декількох років підряд у Верховній Раді відбувалися різні інциденти.

«І позитивно те, що прокуратура дає оцінку по всій сукупності фактів та не піддає ревізії окремі факти», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він назвав неконструктивною позицію депутатів від фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС щодо їх вимог надати інформацію тільки за результатами подій у ВР 16 грудня.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що після бійки у ВР 27 квітня під час ратифікації харківських угод, він вмовляв своїх колег не порушувати питання про зняття депутатської недоторканності з тих представників опозиції, які були до цього причетні.

«Якщо зараз ситуація змінюється, то я маю дати відповідь своїм колегам на питання, чому ми тоді вчинили саме так», - сказав він.

При цьому, додав О.ЄФРЕМОВ, опозиція сьогодні наполягає на порушенні справ проти депутатів, хоча сама їх уникала.