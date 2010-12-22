Тимошенко засмутили компліменти Європи Януковичу - «це несправедливо»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО розчарована поведінкою Європи та її лідерів, які свого часу з ентузіазмом підтримували Помаранчеву революцію.

"Тепер вони приїжджають до України і роблять компліменти з приводу досягнутої стабільності. Треба називати речі своїми іменами. У цій країні вбивають незручних журналістів, душать правосуддя, судять опозицію. Це цвинтарна стабільність", - заявила лідер "Батьківщини” в інтерв`ю італійській газеті La Repubblica, повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр-міністр України вважає несправедливим ігнорування з боку європейських країн фактів знищення альтернативної влади позиції, а також безпідставного кримінального переслідування української опозиції. "Я б дуже хотіла, щоб США і Європа не надто легітимізували цей режим. Я розумію національні інтереси, але укладати договори з ЯНУКОВИЧЕМ, ігнорувати репресії - це несправедливо", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання журналіста видання про те, чому нинішній уряд так сильно її боїться, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: "Тому що ті, хто вважає, що Україна - прекрасне місце для задоволення власних інтересів, ті, хто займається лише розподілом мільярдів і влади у своєму клані, не хочуть чути незручні голоси. А я - самий незручний голос, тому що народ на моєму боці".