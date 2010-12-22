Генпрокуратура запевняє, що Луценка «читвом» забезпечила

Генеральна прокуратура України надала колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ матеріали порушеної проти нього кримінальної справи для ознайомлення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Також матеріали для ознайомлення надані ще одному обвинувачуваному у цій кримінальній справі – колишньому співробітнику МВС Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ.

“У зв`язку з заявленими клопотаннями обвинуваченим Юрію ЛУЦЕНКУ та Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ надані матеріалами справи для ознайомлення”, - йдеться, зокрема, у повідомленні ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Головне управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА та Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинувачується у заволодінні, за попередньою змовою із Л.ПРИСТУПЛЮКОМ, шляхом зловживання службовим становищем державними коштами на суму понад 238 тис. грн. та у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого державі спричинені матеріальні збитки на суму понад 130 тис. грн. Зокрема, кримінальна справа стосується влаштування на роботу і присвоєння звань колишньому водію Ю.ЛУЦЕНКА Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Днями ГПУ заявила, що Ю.ЛУЦЕНКО відмовляється знайомитися із матеріалами кримінальної справи.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО спростував це, заявивши, що регулярно з’являється до Слідчого управління Генеральної прокуратури, “у тому числі і після пред’явлення мені звинувачення 13 грудня».

Сьогодні, 22 грудня, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що йому видали для ознайомлення лише перший том із 23-х томів його кримінальної справи.