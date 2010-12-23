Тігіпко: старі борги за ЖКП доведеться покривати самим компаніям

Борги, які виникли за комунальні послуги до 1 січня 2011 року, доведеться покривати самим компаніям.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час зустрічі з журналістами у Тернополі висловив віце-прем’єр міністр - міністр соціальної політики країни Сергій ТІГІПКО.

«Борги, які виникли до 1 січня 2011 року, – в першу чергу це буде проблема тих підприємств, які мають ці борги, і енергетичних компаній, того ж «Нафтогазу», які давали їм енергоносії. Ці борги можуть бути реструктуризовані на довгий час і покриватися за рахунок прибутків цих компаній», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він наголосив на потребі жителів держави вчасно розраховуватися за отримані комунальні послуги. «Ми або жорстко питаємо за те, щоб усі платили, або за когось розраховуватиметься суспільство. Як на мене, це соціально несправедливо, коли хтось платить ще й за когось через наявність боржника, тоді як кожен повинен платити за себе», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він додав, що для захисту бідніших верств населення держава знизила межу витрат родин на комунальні послуги. «Працююча родина має витрачати максимально 15% доходу, пенсіонери - 10%, а решта має сплатити через субсидії держави. Це найправильніший підхід, коли не вистачає на всіх», - вважає С.ТІГІПКО.

За його даними, після цього рішення в Україні удвічі збільшилась кількість родин, які отримують субсидії. Якщо раніше їх отримували орієнтовно 600 тис. сімей, то тепер 1 млн. 150 тис. сімей.