Луценко зустріне Новий рік за гратами

Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО.

За його словами, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури. Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

За рішенням суду, до зали засідань змогли потрапити представники лише трьох телеканалів. Таке рішення суд мотивував відсутністю місць у залі.