Луценко зустріне Новий рік за гратами
15:10, 27 грудня 2010Політика
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Суд заарештував на 2 місяці
Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ з підписки про невиїзд на взяття під варту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО.
За його словами, суд задовольнив подання слідчого Генеральної прокуратури. Згідно з рішенням суду, Ю.ЛУЦЕНКО перебуватиме під вартою протягом двох місяців.
За рішенням суду, до зали засідань змогли потрапити представники лише трьох телеканалів. Таке рішення суд мотивував відсутністю місць у залі.
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