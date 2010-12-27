На новому місці Шустер отримає на своє шоу «спонсорські гроші»

Перший Національний телеканал і «Савік Шустер Студія» підписали угоди про співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Першого Національного, генеральний директор Національної телекомпанії України Єгор БЕНКЕНДОРФ заявив, що Перший Національний не понесе витрат, пов`язаних із виробництвом ток-шоу.

«За досягнутими домовленостями, студія отримає спонсорські гроші, а телеканал - якісний продукт. Спонсори не зможуть впливати на редакційну політику», - повідомив Є.БЕНКЕНДОРФ.

Також він висловив надію, що робота з «Савік Шустер Студія» підвищить увагу глядачів до каналу.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляв, що він стурбований стратегією розвитку Першого Національного каналу, який утримується на бюджетні гроші. В цьому контексті він зазначив, що “новою особливістю цього вже майже «каналу суспільного мовлення», як заявляє про нього влада, стане перехід на канал програми «Шустер Live».

«Цікаво, за рахунок яких грошей ця програма, яку не зміг фінансово утримати комерційний канал «Україна», буде виходити на державному каналі?», - поцікавився М.ТОМЕНКО.

З огляду на дискусію довкола статусу і місця Національної телекомпанії України, М.ТОМЕНКО запропонував голові Комітету з питань свободи слова та інформації Андрію ШЕВЧЕНКУ розглянути питання про стан справ на Першому Національному і перспективи розвитку каналу на наступний рік на засіданні профільного комітету.