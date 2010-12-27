Стецьків не вірить, що Луценко збирався втікти за кордон

Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає відвертою провокацією заяву свого колеги Геннадія МОСКАЛЯ про те, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО готував документи для втечі за кордон.

Про це УНІАН повідомили ув прес-службі “Народної самооборони”.

«Заяву МОСКАЛЯ про те, що нібито були готові всі документи для виїзду ЛУЦЕНКА за кордон і надання йому політичного притулку, я вважаю відвертою провокацією, яку МОСКАЛЬ зробив невідомо на чиє замовлення», - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ.

Депутат зауважив, що неодноразово розмовляв з Ю.ЛУЦЕНКОМ протягом останнього місяця, і він чітко і ясно висловлювався, що нікуди за кордон виїжджати не збирається і ніякого політичного притулку просити не буде.

«Більше того, ЛУЦЕНКО завжди говорив, що політичний замовний характер його переслідування цілком очевидний, тому цей виїзд був би втечею. До того ж, ця втеча була би на руку Партії регіонів, яка би використала цей факт на підтвердження вини ЛУЦЕНКА», - зауважив Т.СТЕЦЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ висловив подив, що Ю.ЛУЦЕНКО не виїхав за кордон, оскільки була домовленість з однією із країн про надання йому політичного притулку. Про це Г.МОСКАЛЬ заявив в інтерв`ю “Газете по-киевски”, водночас не уточнивши назву країни.

«Чого було сидіти в Україні? Вже було все домовлено, яка країна дає йому статус політичного біженця. До виборів до парламенту пересидів би, по телемостах виступав би і повернувся. Не послухав. Прокуратура дала таку поблажку – не взяли під варту, дали знак – ти, мовляв, або рви кігті, або тебе запакуємо. Ні – залишився», - сказав він. Г.МОСКАЛЬ висловив припущення, що двома кримінальними справами проти Ю.ЛУЦЕНКА прокуратура не обмежиться. «Тепер його триматимуть під арештом – дадуть у камері справу стосовно водія, мовляв, сиди, читай», - сказав він.