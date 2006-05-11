Довгий освіжив кабінет Омельченка

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ замінив стіл у кабінеті, який раніше належав колишньому Київському міському голові Олександру ОМЕЛЬЧЕНКУ.

Про це О.ДОВГИЙ сказав в інтерв`ю «Газете по-киевски».

«Оскільки тут було дуже накурено, а стіл і паркет були пропалені в багатьох місцях сигаретами, які колишній мер гасив об них, я за два дні освіжив стіни, побілив стелю, перециклював підлогу, замінив стіл. Решта – все так само. Але говорять, стало більш затишно», - зокрема, сказав новий секретар Київради.

На запитання, чи не здається йому, що він дуже молодий для такої посади (О.ДОВГОМУ 26 років – УНІАН), секретар Київради відповів, що молодість – не вада, а перевага, «яка дозволяє працювати по 24 години на добу».

Щодо того, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто поручився за нього під час обрання секретаря Київради, О.ДОВГИЙ сказав: «Я відчуваю перед ним персоніфіковану відповідальність, готовий працювати по 25 годин на добу, лише б виправдати цю довіру».