Івченка ”попросили” з ”Укрнафти”

Головою Наглядової ради «Укрнафти» замість Олексія ІВЧЕНКА обрано Володимира КАРЕТКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, рішення вивести зі складу Наглядової ради компанії голову Наглядової ради О.ІВЧЕНКА та обрання замість нього В.КАРЕТКА (голова правління НАК «Надра України») прийняли сьогодні акціонери ВАТ «Укрнафта» на загальних зборах.

Також акціонери вивели з Наглядової ради «Укрнафти» Олександра ТРЕТЬЯКОВА і ввели Олександра БОЛКІСЄВА (генеральний директор ДП «Газ України» НАК «Нафтогаз України»).

За дане рішення проголосували 90% присутніх на зборах акціонерів та їх представників.

Довідка УНІАН. Акціонери ВАТ «Укрнафта» обрали О.ІВЧЕНКА головою Наглядової ради компанії на зборах 20 грудня 2005 року.