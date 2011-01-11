Будівлю Верховної Ради нібито замінували

Журналістів вперше в історії просять вийти

Охорона Верховної Ради України вперше за всю історію просить журналістів на час перерви, до 16.00, покинути приміщення Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, водночас, причини журналістам охорона не називає. За неофіційними даними, до правоохоронних органів надійшов дзвінок щодо замінування парламенту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter