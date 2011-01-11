Українська армія пошукає у своїх лавах «Універсального солдата»

У 2011 році з нагоди 20-ї річниці Збройних силах України вперше буде проведено конкурс військово-професійної майстерності “Універсальний солдат” серед військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, метою конкурсу є підвищення престижу та популяризація військової служби за контрактом в українському суспільстві, виховання у військовослужбовців національної гідності, духовності й культури, формування почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, військово-професійної, морально-психологічної та фізичної готовності до захисту Вітчизни.

Випробування серед військовослужбовців будуть проводитись у номінаціях за військово-професійним, військово-спортивним, гуманітарним та культурно-мистецьким напрямами.

Проведення конкурсу планується у три етапи. Фінальний етап відбудеться у вересні.