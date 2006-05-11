Круглий стіл ”Шляхи оптимізації стану навколишнього природного середовища техногенно навантажених регіонів України”

18 травня 2006 р. в рамках Міжнародної науково-технічної конференції “Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості - 2006” за підтримки Управління екології Виконкому Криворізької Міської Ради та Криворізького технічного університету, “Центр екологічних досліджень та аудиту ТОВ “Укрбурвибух” та Консалтингова компанія “Інтер-Бізнес” проводять Засідання “Круглого столу” на тему: “Шляхи оптимізації стану навколишнього природного середовища техногенно навантажених регіонів України”.

Засідання відбудеться о 14:00 годині у Конференц залі Криворізького Технічного Університету за адресою: м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11.

Буде обговорюватися наступні питання:

аналіз рівня техногенного впливу сфери виробництва та споживання на стан навколишнього природного середовища промислових регіонів України, проведення еколого-економічного експерименту у м. Кривий Ріг: результати та перспективи поновлення роботи в цьому напрямку як запорука виходу із екологічної кризи м. Кривий Ріг, створення регіональних екологічних, організація діяльності екологічної асоціації “Екокривбас, вплив компонентів техногенного навантаження від промислової діяльності підприємств на стан здоров`я населення регіону, запровадження екологічних програм на промислових підприємствах України – як метод радикального зниження викидів в навколишнє природне середовище.

За детальнішою інформацією звертатися за тел.(044) 494-24-88, 8 (050) 493 02 19 – Свириденко Ольга, 8(050) 356 80 06 Гордієнко Тамара Миколаївна.