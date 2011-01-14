У КМДА запевняють, «ловити чиновників у коридорах» пресі не забороняли

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що нові правила роботи журналістів зі столичними чиновниками не є обмежувальним заходом у спілкуванні або введенням цензури, і пояснюють нововведення прагненням підвищити якість інформації, що надається, і оперативність її отримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ, який курирує питання зв`язків зі ЗМІ і громадськістю.

Він підкреслив, що столична влада не згодна з тією оцінкою, яку дали засоби масової інформації розпорядженню КМДА про новий порядок опрацювання запитів, що надходять від ЗМІ.

“Ніяких обмежувальних заходів не вводиться і не планується. У нас просто є пропозиція, яку ми у такому вигляді представляємо, як наше розпорядження, щодо організації нашої роботи у відповідь на ваші запити”, - сказав О.ПУЗАНОВ.

Він повідомив, що передісторія цього розпорядження полягає в реакції на претензії, зауваження і критику, яку висловили журналісти на прес-конференції голови КМДА Олександра ПОПОВА наприкінці грудня. «Журналісти говорили про те, що не завжди своєчасно і в повному обсязі, не завжди компетентно КМДА надає ті чи інші коментарі. Відповідно, для того, щоб ми могли оперативніше реагувати на ваші запити, щоб відповіді на ваші запити були компетентні, вийшло розпорядження, сенс якого полягає в тому, щоб реєструвати всі вхідні запити ЗМІ і реєструвати, по суті, реакцію на ці запити - всі документи, які надаються у відповідь», - сказав О.ПУЗАНОВ.

За його словами, така система дозволить визначити перелік осіб, які несвоєчасно надають інформацію, відстежувати повноту відповідей, що надаються, організувати чиновників у питанні надання оперативних відповідей, намагатися бути більш відкритими для ЗМІ.

«Часто журналісти звертаються за коментарями до особи, яка не повною мірою володіє інформацією, яка володіє тільки окремим сегментом, тому відповідь виходить не зовсім повноцінною… Йдеться про те, що якщо ви хочете одержати повноцінну відповідь, якщо ви хочете одержати її своєчасно, велике прохання, щоб ви письмово відправили до прес-служби цей запит. Ми хочемо налагодити нормальний цивілізований діалог», - пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, ніякого покарання не буде тим чиновникам, які дадуть коментарі ЗМІ без участі прес-служби: «Нічого не буде тим чиновникам, які відкоментували журналістам те чи інше питання. Будь ласка, ловіть їх у коридорах. Не йдеться, що ми встановлюємо якусь цензуру або що ми встановлюємо якісь обмеження у спілкуванні…».

О.ПУЗАНОВ запевнив, що будь-який заступник голови КМДА є уповноваженим спікером з тих питань, якими він займається.

Водночас він зазначив, що найповнішу і таку, що відповідає дійсності інформацію, журналісти зможуть одержати через прес-службу.

“Прес-служба реєструє запит, час його надходження і час, який ви просите для надання відповіді. Ми постараємося дати відповідь максимально швидко. У тих випадках, коли це неможливо, прес-служба погоджуватиме з ініціатором запиту час надання відповіді”, - повідомив О.ПУЗАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня у Блоці Кличка заявили, що голова КМДА О.ПОПОВ обмежив спілкування чиновників КМДА і районних адміністрацій столиці з журналістами.

Прес-служба КМДА пізніше повідомила про новий порядок опрацювання запитів, що надходять від ЗМІ. Відтепер для того, щоб одержати коментар (офіційні документи, статистичну інформацію, офіційні коментарі, згоди на інтерв`ю і участь у телевізійних зйомках і т.п.) від посадовців КМДА, районних у місті Києві держадміністрацій, підприємств, установ або організацій, які підпорядковані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), представникам ЗМІ необхідно направити до прес-служби КМДА письмовий запит.

У запиті необхідно вказати бажані терміни надання інформації. Терміни повинні бути реалістичними, оскільки вони є орієнтиром для посадовців, які надаватимуть інформацію за цим запитом. У випадку, якщо це неможливо, відповідь надається у термін, передбачений законодавством України, йдеться у повідомленні прес-служби. Відповіді на інформаційні запити (зокрема, згода на інтерв`ю і участь в телезйомках і т.п.) передаються засобам масової інформації виключно прес-службою.