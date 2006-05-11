Ющенко з дводенним візитом їде до Польщі

Президент України Віктор Ющенко відвідає з дводенним офіційним візитом Республіку Польща. В рамках візиту заплановані двосторонні переговори з керівництвом Республіки, зустрічі з польськими діловими колами. Крім того, планується участь Президентів України та Польщі в урочистому відкритті пам`ятника-меморіалу загиблим українцям у с. Павлокома (Підкарпатське воєводство). Також планується участь В. Ющенка у церемонії офіційного закриття «Року України в Польщі