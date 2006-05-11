Президент припинив повноваження Олександра Третьякова

як члена наглядової ради ВАТ "Ощадбанк"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив повноваження члена наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Олександра ТРЕТЬЯКОВА. Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав 11 травня. Повноваження О.ТРЕТЬЯКОВА припинено у зв`язку з обранням його народним депутатом України. Як повідомляв УНІАН, членом наглядової ради Ощадбанку України О.ТРЕТЬЯКОВ був призначений 1 березня 2005 року.

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