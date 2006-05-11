Президент припинив повноваження Олександра Третьякова
18:37, 11 травня 2006Політика
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як члена наглядової ради ВАТ "Ощадбанк"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив повноваження члена наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» Олександра ТРЕТЬЯКОВА.
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ Президент підписав 11 травня.
Повноваження О.ТРЕТЬЯКОВА припинено у зв`язку з обранням його народним депутатом України.
Як повідомляв УНІАН, членом наглядової ради Ощадбанку України О.ТРЕТЬЯКОВ був призначений 1 березня 2005 року.
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