Богатирьова: 24 червня вибори можна провести, але без Партії регіонів, КПУ та СПУ

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що 24 червня вибори можна провести, але без Партії регіонів, КПУ та СПУ. Про це вона заявила під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з членами робочої групи з питань виходу з політичної кризи та проведення дострокових виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що вибори «можна провести і 24, але цілком зрозуміло, що без трьох політичних сил».

«Це не шантаж, це не поза така. Це біль за людей, громадян, які підтримують саме сьогодні партії, які створили коаліцію», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також піддала гострій критиці представників опозиції і, зокрема, Олександра ТУРЧИНОВА з приводу тих оцінок, що нібито представники коаліції затягують роботу з вирішення питань, які розглядаються на робочій групі. За її словами, «головне, що ті, хто сьогодні намагаються дати оцінку, в робочій групі, крім таблички, жодного разу не брали участі, а зараз говорять і про реєстр, що ми там не таку розмову ведемо». «Це не чесно, це не морально», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, представники коаліції говорять про необхідність провести вибори восени, виходячи з того, що буде можливість прийняти зміни до законодавства, а також - якщо і не зробити реєстру виборців, - то підготувати такі списки, які влаштовуватимуть всі політичні сили і в першу чергу виборців.

«Я відкидаю будь-які звинувачення на адресу політичної сили, яку я представляю, що ми затягуємо цей переговорний процес, і звертаюсь до своїх опонентів уникати таких коментарів і таких дій, які можуть призвести до того, що оцей стіл буде сьогодні, а далі будуть вже події розвиватися так, що ні ви, ні ми не будемо впливати на них», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також наголосила, що на робочій групі дата проведення виборів була винесена за рамки не тому, що не хотіли її визначати, а просто на початковому етапі необхідно було уникнути протиріч на цьому грунті і, крім того, дати можливість в подальшому, коли будуть підготовлені всі питання, щоб Президент України і прем’єр-міністр України могли домовитися з приводу дати позачергових виборів.