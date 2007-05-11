Азаров думає, що Януковича витлумачили неправильно

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр фінансів України Микола АЗАРОВ вважає, що Партію регіонів хочуть усунути від участі в дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Ми ставилися до проведення переговорів (в рамках робочої групи з підготовки дострокових виборів – УНІАН) цілком серйозно, з повним розумінням своєї відповідальності за ситуацію в країні, приділяючи робочій групі весь свій час. Проте з`ясувалося, що у наших так званих опонентів абсолютно інша задача», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, опозиція, одержавши згоду прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на проведення дострокових виборів, тлумачила її як можливість проведення будь-яких виборів.

«Не чесних демократичних виборів, які мають пройти на конституційній основі, як це внесено в заголовок протоколу, а тих, які вони хочуть провести на своїх умовах. Це на вчорашній зустрічі виявилося абсолютно чітко і однозначно, коли нам було заявлено, що 14 числа будуть проведені з`їзди для висунення кандидатів в депутати», - пояснив він.

М.АЗАРОВ вважає, що такі дії опозиції свідчать про те, що «найбільшу партію країни - Партію регіонів - хочуть усунути від участі у виборах і зробити це під приводом того, що робоча група не змогла домовитися по пакету необхідних законів». «Це не так», - підкреслив перший віце-прем`єр.