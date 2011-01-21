Тимошенко у вибухах в Макіївці бачить «політичну технологію влади»

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вибухи, які відбулися 20 січня в Макіївці є “політичною технологією влади”.

"Кожен день, як сніжний ком, на людей котяться новини погіршення їх життя. В цій ситуації навіть в таких областях, як Донецька, Луганська, відбувається масштабне і повсюдне розчарування і Президентом ЯНУКОВИЧЕМ і його урядом. В таких ситуаціях політика знає технології і випадки, які застосовують нечесні, брудні політики, як події в Макіївці. Я переконана, що всі ці вибухи мають політичне підґрунтя", - повідомляється на її сайті.

На її думку, влада застосовує такі технології, з одного боку, для залякування людей і знищення в них бажання протистояти політиці, спрямованої на руйнацію їхнього життя, а з іншого боку - як спроба відновити довіру, яку влада втрачає через свої непрофесійні дії в економіці. "Це робиться для того, щоб якимось чином з влади, яка сьогодні працює проти людей, зробити борців з криміналітетом, борців з такими надзвичайними ситуаціями і таким чином поновити знову довіру серед громадян", - вважає лідер партії "Батьківщина".

"Всі ці надзвичайні стани - це чистої води політична симуляція для того, щоб людей ввести в повну оману. Але я хотіла би, щоб українці, де б вони сьогодні не мешкали - в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській областях, в місті Києві, в усіх областях і куточках нашої держави, твердо знали: що до влади в Україні прийшла добре озброєна грошима і силовими можливостями мафія. Тому нам сьогодні треба не боятися, не лякатися таких спеціальних технологій, якими є вибухи в Макіївці, а гуртуватися, бути всім разом для того, щоб мати можливість захистити життя кожної людини", - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що між подіями в Макіївці та планами опозиції відсвяткувати День Соборності є певний зв`язок. "Думаю, все це є події одного ряду, тому що вже багато днів лунають повідомлення Міністерства внутрішніх справ, що будуть якісь криваві події, що люди не мусять виходити зі своїх осель... Думаю, що все це є технологією залякування, яка добре відпрацьована Президентом України і його оточенням і яка таким чином впроваджується в життя", - зазначила вона.

"Вони думають, що такими вибухами залякають людей, щоб люди не приходили на майдани і навіть на святкування, тому що День Соборності, 22 січня, - це не акт громадянської непокори. Це спільне святкування об`єднання людей, які мешкають в різних частинах нашої держави. Не бійтеся! Все це є виключно політичні технології, а ЯНУКОВИЧ зобов`язаний буде нести відповідальність за те, що він і його оточення діють такими брудними засобами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.