Ющенко згоден на Тимошенко

Президент Віктор Ющенко допускає призначення прем`єр-міністром Юлії Тимошенко. Про це він сказав в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza.

«Я не виключаю цього», - сказав він.

Ющенко також відзначив, що сьогодні найважливішим є визначити умови створення коаліції, які б забезпечили її стабільність.

«Краще наперед домовитися, ніж ризикувати, що швидко створена коаліція розвалитися», - сказав він.

Серед ключових питань Ющенко назвав реприватизацію, європейську інтеграцію, статус російської мови і воїнів Української повстанської армії.

«Ми повинні чесно домовитися з цих питань перед створенням коаліції», - сказав Ющенко.

Президент також висловив думку, що дискусія про те, хто які посади посяде в майбутньому уряді, зробить неможливим створення коаліції «Нашої України», блоку Юлії Тимошенко і СПУ.

«Я спеціально не дозволяю розмови про посади, тому що без визначення цілей дискусія про розподіл портфелів поховає оранжеву коаліцію», - сказав він.

"Обком"з посиланням на "Українські новини"