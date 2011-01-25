Королевська: ми готові до кінця боротися за спрощене оподаткування

У Комітеті Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва відбулося засідання робочої групи з вироблення критеріїв розроблюваного закону про спрощену систему оподаткування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі парламентського комітету.

Відкриваючи засідання, голова комітету Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила: «До нас звернулися підприємці, представники профспілок і громадськості з проханням підготувати закон, який дозволив би зберегти в Україні спрощену систему оподаткування. Для того, щоб створити закон, який зможе максимально врахувати бажання малого бізнесу з одного боку й потреби держави з іншого, ми повинні виробити критерії цього документа, на основі яких можна буде вести діалог з урядом».

На думку народного депутата, підготовка цього законопроекту повинна проходити максимально відкрито, а його основні положення узгоджуватися з громадськістю. «Судячи з тенденцій, влада налаштована якщо не повністю ліквідовувати спрощену систему, то максимально звузити сферу її застосування. Це відбувається через недооцінку чиновниками ролі й місця малого бізнесу в розвитку економіки країни та створенні нових робочих місць. Нам необхідно створити документ, який збереже можливість для роботи самозайнятого населення, забезпечить подальший розвиток малого бізнесу в Україні, дозволить створити сотні тисяч робочих місць», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що створена при Верховній Раді Рада підприємців працює як мозковий центр, навколо якого об`єднуються фахівці з оподаткування, представники підприємців, державних органів, юристи та економісти, які висловлюють як експертну, так і громадську думку. «Сконцентрувавши зусилля фахівців, нам необхідно підготувати адекватний сьогоднішнім реаліям документ. Ми готові до кінця боротися за збереження системи спрощеного оподаткування для малого бізнесу в нашій країні», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У засіданні робочої групи взяли участь представники Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, асоціації «Євроюріс», Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності, Союзу орендарів і підприємців України, Союзу аудиторів України, Аналітичного центру «Академія», Асоціації платників податків України, громадській організації «Гідність».

Нагадаємо, восени 2010 року по всій Україні проходили масові акції протесту підприємців, які виступали проти ухвалення нового Податкового кодексу, який скасовував спрощену систему оподаткування. Влада пішла на поступки й поки зберегла дію «спрощенки». Але на початку грудня 2010 року за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА було створено комісію, яка займеться розробкою нової системи оподаткування для малого бізнесу.