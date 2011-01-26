У Львові взяли під цілодобову охорону монумент Радянській армії

Львівські правоохоронці взяли під цілодобову охорону монумент Бойової слави Радянської армії, площа біля якого є традиційним місцем проведення мітингів лівих сил Львівщини, а сам пам’ятник упродовж кількох останніх років зазнавав пошкоджень від рук вандалів.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК.

«Після чергового акту вандалізму щодо монументу Бойової слави по вулиці Стрийській у Львові, який було скоєно у грудні минулого року, я звернувся з листом до начальника обласного управління міліції Богдана ЩУРА і отримав відповідь, що керівництвом Львівського міського управління міліції було прийнято рішення про взяття його під цілодобову охорону. Тепер у Львові міліція цілодобово охороняє не тільки пам’ятник С.Бандері, а й монумент Слави Радянської армії», – заявив О.КАЛИНЮК у коментарі УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2010 року у Львові на вул. Стрийській невідомі облили фарбою монумент Слави і намалювали на ньому, під написом «Переможцям над фашизмом», серп і молот та свастику.