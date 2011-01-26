Екстрадицію Данилишина чеська Генпрокуратура вважає неприпустимою

Генеральна прокуратура Чехії вважає неприпустимою екстрадицію екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, оскільки він отримав політичний притулок у Чехії.

Відповідну пропозицію Генеральна прокуратура Чехії передала Празькому міському суду в п`ятницю, пише «Українська правда» з посиланням на радіо "Прага".

Вчора Міністерство закордонних справ України заявило, що поки не отримало відповіді чеської сторони на свою ноту з проханням надати інформацію про надання екс-міністру економіки Б.ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня ухвалило рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.

14 січня Б.ДАНИЛИШИН звільнили з-під варти за рішенням міського суду столиці Чехії.

Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Екс-міністр економіки, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді знаходився у в`язниці Праги.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.