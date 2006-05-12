Луценко визнав поразку у боротьбі з ”блатними” номерами

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що на автомобілях високопосадовців мають бути спеціальні номерні знаки для здійснення для контролю громадськості за їх пересуванням

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні інтерв`ю журналістам у Києві.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на сьогодні в Україні нараховується 172 державних діячі - «це працівники центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій і обласних рад, а також державні органи як наприклад, ЦВК, Верховний Суд та інші». При цьому міністр зазначив, що йому відомі різні думки з приводу доцільності використання спеціальних номерних знаків на автомобілях.

Втім, він вважає, що наявність цих номерів має свідчити про ступінь громадського контролю за діячами. «Люди мають знати – от на цій машині їде міністр… кожна людина може знати, де в робочий час знаходиться міністр», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він пообіцяв оприлюднити список номерів автомобілів, на яких їздять високопосадовці.

Водночас керівник МВС визнав, що на сьогодні правоохоронці «дійсно не змогли подолати проблему колишніх «блатних» номерів». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, в Україні вже немає номерів серії КМ, АП. Водночас залишилося близько трьох тис. номерів серії ІІ, яка була запроваджена за часів керування Міністерством внутрішніх справ Миколою БІЛОКОНЕМ, і ці номери Державтоінспекція видавала приватним особам. «В результаті три тис. таких «нещасних» людей в Україні знайшлося», однак вилучити ці номери надзвичайно важко, тому що вони є приватною власністю, і міліція не має права знімати їх з автомобілів власників, навіть якщо ці номери не відповідають нині діючим стандартам, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2005 р. міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що незабаром будуть скасовані усі привілейовані автомобільні номери.