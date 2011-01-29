Азаров доручив Попову «прибрати» біля Аскольдової могили

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ провести благоустрій парку біля Аскольдової могили.

Як повідомив журналістам прес-секретар голови уряду Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, відповідне доручення М.АЗАРОВ дав після церемонії покладання квітів до пам’ятного знака Героям Крут.

У церемонії також взяли участь перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО та інші члени уряду.