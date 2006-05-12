Депутати ”розвели” соціаліста Бокого

Від Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна” та Соціалістичної партії України на посаду голови робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради п’ятого скликання мала бути запропонована кандидатура соціаліста Івана БОКОГО.

Про це сам І.БОКИЙ повідомив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 84 від 12 травня 2006 р.).

Він зазначив, що з даного питання була домовленість керівників “партії МОРОЗА, ТИМОШЕНКО і чи то БЕЗСМЕРТНОГО, чи то ЄХАНУРОВА”.

За словами І.БОКОГО, у зв’язку з цим він 5 квітня “достроково приїхав із Греції й відразу з аеропорту подався на засідання групи”. “Але “Наша Україна” образилася на якийсь виступ Юлії ТИМОШЕНКО і вирішила дещо пригальмувати обрання керівника підготовчої групи. Таким чином, ми виявилися “безголовими””, - сказав І.БОКИЙ.

Він вважає, що посада голови робочої групи є такою, що “практично нічого не означає” За словами І.БОКОГО, вона передбачає “тільки одне: проведення засідань робочої групи”. Він зауважив, що невирішення даного питання вже “дало за себе знати”, оскільки нібито вже було визначено, що першу сесію Верховної Ради України буде проведено 25 травня, але “таке рішення не було кому підписати, бо не було ні голови, ні секретаря групи”.

Відповідаючи на запитання, чи є доконаним фактом те, що перша сесія парламенту відбудеться 25 травня, І.БОКИЙ, зазначив, що “можна дати відсотків 95, що так і буде”. За його словами, у день відкриття сесії буде два дійства - о 10 годині пройде урочисте засідання народних депутатів України, яке за регламентом проведе голова Верховної Ради України попереднього скликання, тобто Володимир ЛИТВИН. За словами І.БОКОГО, В.ЛИТВИН надасть слово найстаршому депутатові - Іванові ГЕРАСИМОВУ (КПУ), якому влітку виповниться 85 років. І.БОКИЙ сказав, що вже після цього буде відкриття першої сесії парламенту п’ятого скликання.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня підготовча депутатська група парламенту розпочала засідання, присвячене організації проведення першої сесії ВР 5-го скликання. До робочої групи з підготовки першої сесії новообраної ВР увійшов 31 депутат. Комуністи та представники Партії регіонів запропонували кандидатуру Адама МАРТИНЮКА на посаду голови цієї групи. За неї проголосувало 14 депутатів – представників вище названих політичних сил. Інша частина («Наша Україна», СПУ, БЮТ – 17 членів групи - УНІАН) не підтримала кандидатуру А.МАРТИНЮКА і не запропонувала свою кандидатуру.