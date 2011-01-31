Закон про продовження повноважень Назарбаєва визнали неконституційним

Конституційна рада Казахстану визнала таким, що не відповідає Основному закону країни прийнятий парламентом Закон "Про внесення зміни і доповнення до Конституції", що передбачає можливість продовження повноважень Президента на референдумі і закріплення за першим Президентом республіки статусу "Ел баси" (Лідер нації).

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы»,рішення КС оголосив його голова Ігор РОГОВ у понеділок в Астані.

Поправки до Конституції прийнято парламентом 14 січня.

У свою чергу, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ подав в КС звернення про перевірку на предмет відповідності Конституції даних поправок.

Раніше парламент Казахстану звернувся до Президента з пропозицією винести на республіканський референдум питання про внесення зміни в Конституцію країни, що передбачає можливість продовження повноважень першого Президента на референдумі. Н.НАЗАРБАЄВ своїм указом відхилив дану пропозицію.