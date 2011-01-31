НБУ знову ввів тимчасову адміністрацію в банк "Столиця"

Національний банк України постановою № 10 від 31 січня 2011 року ввів у ПАТ “Банк Столиця" тимчасову адміністрацію терміном на три місяці - з 31 січня до 30 квітня 2011 року. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором банку призначено працівника НБУ – начальника відділу контролю за дотриманням наглядових регламентів Нацбанку Євгенія КУНО.

Також зазначається, що з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану фінустанови, у банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці - з 31 січня до 30 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. Банк «Столиця» засновано у 2004 році.

З 20 липня 2009 року Національний банк ввів тимчасову адміністрацію у ПАТ «Банк «Столиця» терміном на 1 рік. Також було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів банку терміном на 6 місяців – з 20 липня 2009 року до 19 січня 2010 року.

19 липня 2010 року НБУ вивів тимчасову адміністрацію з ПАТ «Банк Столиця»

На 1 жовтня 2010 року 94,6448% акцій банку володів Валентин ІСАК (2,7578% – опосередковано).