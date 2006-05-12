”Помаранчеві” та комуністи бойкотують мера Полтави

Сьогодні уп`яте мер Полтави Анатолій КУКОБА не зміг зібрати позачергову сесію міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, як і раніше (3, 4, 5 і 8 травня), на позачергову сесію не з`явилися представники більшості (депутати від фракцій БЮТ, СПУ, «Наша Україна» і КПУ).

Сам А.КУКОБА заявив, що може ініціювати референдум з висловлення недовір`я депутатам від більшості.

Як повідомляв УНІАН, представники чотирьох політичних сил нової міськради Полтави - «Нашої України», БЮТ, СПУ і КПУ – закликають новообраного депутата Верховної Ради України 5-го скликання і мера Полтави А.КУКОБУ визначитися з місцем своєї подальшої роботи.

З 1990 року А.КУКОБА переобирався мером Полтави і з 2002 року, після обрання народним депутатом, суміщав керівництво Полтавою і роботу в парламенті. У 2006 році А.КУКОБА балотувався до ВР за списком Партії регіонів.

У Полтавській міськраді на виборах 26 березня 2006 року БЮТ одержав 19 мандатів, Партія регіонів - 17, «Наша Україна» - 7, КПУ - 4 і СПУ - 3 мандати.