Черновецькому можна дзвонити напряму і вночі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ представив виконуючих обов`язки заступника голови КМДА з підприємництва Людмилу ДЕНИСЮК і заступника голови КМДА з питань промисловості Сергія ЗИМІНА (депутат Київради від фракції СПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, представлення відбулося під час урочистого вручення відзнак Київської міської ради найбільшим платникам податків у бюджет Києва, яке відбулося в мерії.

Під час свого виступу, звертаючись до підприємців, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив побажання, щоб вони подружилися з контролюючими органами, і виразив готовність приймати від них будь-яку інформацію з питань ведення бізнесу. «Я готовий одержувати від вас інформацію навіть вночі. Я не дам вас ображати. Таким чином ми вирішимо проблему корупції. Ви звертатиметеся до мене напряму… І проблему «наїздів» і чого завгодно ще», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомив, що кияни повинні знати поіменно всіх присутніх в залі підприємців, для чого імена керівників компаній, які є найбільшими платниками податків, були опубліковані у ряді міських газет.

Звертаючись до присутніх, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що у нього до них немає ніяких прохань, але є одна єдиний заклик: «Переверніть світ, покажіть силу. Люди в Києві тільки завдяки вам можуть жити краще і мати такі соціальні гарантії, яких немає в жодній іншій країні».

«Я вам дуже вдячливий за все, і надалі КМДА буде налаштована на позитив з вами», - пообіцяв мер Києва.