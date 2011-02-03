Експерт: Туніс і Єгипет є продовженням подій 2004 року в Україні

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор СЕМИВОЛОС вважає, що масові акції протесту в Єгипті і Тунісі є продовженням подій 2004 року в Україні.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це експерт сказав в ексклюзивному коментарі інституту напередодні круглого столу на тему: «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах», який відбудеться 4 лютого.

«З огляду на участь мас у цих подіях - вони є безпрецедентними. Очевидно, вони демонструють зростання впливу вулиці. Впливи навіть не політичних партій, а саме організованих громад. Зараз у минуле відходять режими-мастодонти, які проіснували 20-30 років, – вони падають під ударами мирних народних повстань», - відзначив експерт.

На думку І.СЕМИВОЛОСА, очевидним є те, що в Тунісі і Єгипті відбудеться зміна влади, але для цього знадобиться час. «Навряд чи варто говорити про якісь демократичні зміни у владі, затвердження демократичного режиму. Швидше – про лібералізацію. Але питання лібералізації – навряд чи довго вона триватиме – буде відкритим. Отже цілком можливо, що один авторитарний режим просто буде замінено іншим авторитарним режимом», – припустив експерт.

При цьому І.СЕМИВОЛОС упевнений, що нинішні події в арабському світі – це чіткий сигнал українській владі. «Жодні репресії, жодні силові структури не зможуть зупинити людей, які виходять на акції протесту, якщо їх кількість перевищуватиме 50-60 тисяч. Ніхто не пробачить їй застосування сили проти людей», - наголосив він.

Довідка УНІАН. У Тунісі цілий місяць тривали акції протесту проти чинного Президента Зін аль-Абідіна БЕН АЛІ, який 14 січня залишив країну.

Під час безпорядків у Тунісі загинуло більш як 100 людей, сотні постраждали.

У Єгипті з 25 січня проходять масові акції протесту з вимогою відставки Президента Хосні МУБАРАКА,який перебуває при владі 30 років, а також проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безпорядків, за неофіційними даними, вже стали 300 людей, більш як 4 тисячі поранені.