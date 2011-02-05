Грищенко: Україна – це пілотний проект майбутньої єдиної Європи

Україна – це пілотний проект майбутньої єдиної Європи, пише у своїй статті «Європа залишених на самоті» у німецькій газеті Süddeutsche Zeitung міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

Матеріал був опублікований у спеціальному випуску видання, присвяченому цьогорічній Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомив УНІАН директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Як зазначає К.ГРИЩЕНКО, “нова українська зовнішня політика ґрунтується на баченні очевидного: ми розглядаємо себе як пілотний проект майбутньої, по-справжньому єдиної Європи. Так само, як Схід і Захід України зі своїми різними історичними традиціями мають зблизитися, Захід та Схід континенту повинні перетворитися з двох частин на одне ціле”.

“Нашою довгостроковою метою має стати повноцінне подолання розбіжностей між Сходом та Заходом. Йдеться про питання безпеки та економіки в умовах світової конкуренції. Якщо ж ми й далі вдаватимемось до старих суперечок, це раз і назавжди послабить позиції Європи на відміну від інших регіонів світу”, - підкреслює в своїй публікації міністр.

На думку К.ГРИЩЕНКА, “Схід і Захід Європи дотепер знаходяться у пошуку нового modus vivendi, який врешті-решт дав би змогу подолати старі лінії поділу”.

Голова МЗС вважає, що останнім часом така лінія поділу пролягала точнісінько Україною. «Намагання попереднього уряду привести Україну до членства в НАТО не підтримувала більшість населення. До того ж, така політика призвела до серйозного напруження між Заходом та Росією. Оскільки ми відійшли від старої мантри («або ми будемо членом НАТО, або нас поглине Росія»), ми звільнили Європу від політичного баласту, який би в найгіршому випадку призвів до нової «холодної війни», - резюмує К.ГРИЩЕНКО.